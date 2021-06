Starfield: il video dell'E3 svela la data di uscita in esclusiva su PC e Xbox Series X/S

Nel corso dello Showcase Xbox & Bethesda dell'E3 2021, la casa di Redmond ha fissato la data d'uscita di Starfield e confermato l'esclusiva PC e Xbox per quella che si prospetta come la prossima, grande esperienza ruolistica firmata dagli sviluppatori della saga di The Elder Scrolls.

Pur senza mostrare delle scene di gameplay, il filmato proposto dal colosso videoludico statunitense e dal team diretto da Todd Howard ci permette comunque di sbirciare tra le pieghe di questa avventura free roaming che promette di ridefinire i canoni del genere.

Oltre alla conferma dell'esclusività di Starfield per PC e Xbox Series X/S, il trailer confezionato da Bethesda e Microsoft ne fissa la data di lancio per l'11 novembre 2022. Come ribadito a più riprese dai vertici del Team Xbox e della nuova sussidiaria degli Xbox Game Studios, Starfield sarà disponibile sin dal day one nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass, tanto su PC quanto su console.

Date un'occhiata al trailer e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, sia delle scene immortalate che della decisione assunta da Microsoft e Bethesda di renderlo disponibile solo ed esclusivamente su PC e sistemi Xbox di ultima generazione.