Starfield in video su Samsung TV: per giocare non serve un PC o Xbox Series X|S

Dopo l'antologia animata sui Sistemi Colonizzati di Starfield, la macchina mediatica legata all'attessisimo GDR sci-fi di Bethesda si rimette in moto per solleticare tutti coloro che, pur senza possedere un PC gaming o una console Xbox Series X|S, desiderano comunque immergersi nelle atmosfere della space opera.

Il protagonista indiscusso del nuovo spot di Starfield è Samsung Gaming Hub, la nuova casa dei cloud gamer che Samsung mette a disposizione di tutti i possessori di una moderna Smart TV del colosso hi-tech sudcoreano.

Il filmato promozionale datoci in pasto dalla compagnia asiatica cita proprio il Gaming Hub di Samsung come piattaforma ideale per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che desiderano esplorare gli oltre mille mondi alieni di Starfield 'su nuvola', senza dover necessariamente acquistare una console Xbox Series X|S o dotarsi di un PC gaming abbastanza performante da garantire un'esperienza grafica, ludica e prestazionale al pari di quella offerta da Xbox Cloud Gaming.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo spot di Starfield, non prima però di ricordarvi che la space opera di Bethesda sarà disponibile a partire dal 6 settembre su PC e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass (ma non del nuovo Game Pass Core che sostituirà Xbox Live Gold).