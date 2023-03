Starfield vietato ai minori di 18 anni in Australia: violenza e droga, ma niente sesso

L'ente australiano per la classificazione dei videogiochi (Australian Classification Board) ha valutato Starfield di Bethesda assegnando al gioco un rating "Restricted" equivalente del nostro PEGI 18+, in Australia dunque la vendita di Starfield sarà vietata ai minorenni.

Come si può vedere dal grafico pubblicato sul sito dell'Australian Classification Board, l'impatto delle scene violente viene classificato come "molto alto", temi e linguaggio hanno invece un impatto moderato mentre l'uso di droga viene segnalato come "Restricted 18+", le scene di nudo hanno un impatto minimo mentre il sesso non è presente.

Questo vuol dire che Starfield sarà un gioco idealmente discretamente violento con temi e un linguaggio non adatti ai giovanissimi, l'uso di droga è ben presente (ma probabilmente il riferimento è a pillole energetico o stimolanti per sopravvivere), la nudità sembra essere ridotta al minimo mentre le scene di sesso saranno del tutto assenti.

Non è chiaro quale rating otterrà Starfield dal PEGI in Europa ma è probabile che il gioco possa ricevere il bollino 18+ che consiglia la fruizione solamente ad un pubblico adulto. Starfield esce il 6 settembre 2023 su PC, Xbox Series X/S e Game Pass sin dal day one, il prossimo 11 giugno Microsoft e Bethesda trasmetteranno uno speciale Starfield Showcase con tante novità.