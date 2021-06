Starfield: la visione sci-fi di Bethesda nel video con tanti artwork sui mondi alieni

Dopo il reveal della data di Starfield dal palco dell'E3 2021, Bethesda riapre una finestra sulla dimensione sci-fi del nuovo GDR per PC e Xbox mostrando gli artwork che stanno contribuendo a plasmare la visione creativa e ludica della prossima space opera firmata dagli autori di TES V Skyrim e Fallout 4.

Nel filmato confezionato dai Bethesda Game Studios, la sussidiaria degli Xbox Game Studios diretta da Todd Howard solletica la fantasia degli appassionati di fantascienza attraverso degli squisiti bozzetti preparatori che ci aiutano a comprendere le enormi dimensioni di questo progetto.

Scorrendo gli artwork che s'intravedono nel nuovo trailer di Starfield si possono infatti ammirare paesaggi alieni straordinariamente dettagliati, suggerendo così la presenza di ambientazioni tanto variegate da comprendere deserti infuocati, gigalopoli futuristiche, giungle rigogliose e misteriosi insediamenti immersi in biomi sconfinati.

Non mancano nemmeno i riferimenti alla libertà che contraddistingue da sempre i GDR di Bethesda, con immagini che ritraggono i tanti elementi modulari di cui si comporrà l'equipaggiamento customizzabile del nostro alter-ego. L'esplorazione dell'universo sci-fi di Starfield partirà ufficialmente l'11 novembre 2022, in coincidenza del lancio (anche su Game Pass) della nuova esclusiva PC e Xbox Series X/S. Per saperne di più, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Starfield per la next gen Xbox.