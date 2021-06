Starfield: visuale in prima e terza persona, stile grafico e durata, parla Todd Howard

All'indomani dell'Xbox & Bethesda Games Showcase, Todd Howard è tornato a parlare dell'attesissimo Starfield in una nuova intervista che svela dettagli inediti sul kolossal sci-fi che uscirà alla fine del 2022.

Dopo aver presentato al pubblico il nuovo trailer di Starfield, il boss di Bethesda Todd Howard ha fornito nuovi dettagli sull'attesa esclusiva Xbox in un'intervista con il Telegraph. Rispondendo ai giornalisti britannici sui contenuti del gioco, Howard ha dichiarato: "Beh, uscirà l'anno prossimo, quindi ci sarà tempo di mostrare il gameplay reale e lo faremo quando si avvicinerà il lancio, come abbiamo sempre fatto. Però dirò questo: è un gioco in prima e terza persona, come altre nostre produzioni. Ci piace questo stile di gioco. La prima persona per noi è ancora il miglior modo di giocare. Così puoi vedere il mondo e toccare tutte le cose".

Il boss di Bethesda ha poi continuato con ulteriori dettagli: "è un gioco di ruolo un po' più hardcore di quelli che abbiamo fatto in passato. Ha dei sistemi e dei personaggi davvero fantastici: puoi scegliere il tuo background e cose del genere. Siamo tornati ad alcune meccaniche che facevamo nei giochi molto tempo fa e che pensiamo avessero davvero permesso ai giocatori di esprimere il personaggio che volevano essere. Quindi penso che quando lo vedrete, lo riconoscerete come cose che abbiamo fatto noi".

Istvan Pely, uno dei creativi di riferimento in Bethesda, ha definito l'estetica di Starfield come "NASA-punk". Tornando sull'argomento Howard ha aggiunto: "Non è Star Wars o Star Trek, è una cosa completamente diversa e penso che quando mostreremo di più, spero, riuscirà a scavarsi una nicchia. Rimane un gioco ma ti da questo senso di - compro il suo realismo - capisci?".

Howard ha poi confermato la presenza di diverse razze aliene senza tuttavia sbilanciarsi ulteriormente: "Abbiamo un programma preciso per avvicinarci a questo, ve lo dirò in futuro". Parlando delle dimensioni di Starfield infine lo sviluppatore ha concluso: "è molto grande, si. Le persone stanno ancora giocando a Skyrim e abbiamo imparato da questo. Abbiamo speso più tempo per costruirlo così che possa essere giocato a lungo, se lo hai scelto per questo potrai farlo". Insomma il nuovo progetto sci-fi di Bethesda promette tanti contenuti e molte ore di divertimento.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Starfield uscirà su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S l'11 novembre del 2022. Sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Starfield.