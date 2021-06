Starfield, volete il sandwich del trailer E3 2021? Ecco la ricetta

L'astronave? L'esploratore spaziale? Il panorama di un pianeta alieno? No, la star indiscussa dell'ultimo trailer di Starfield non è nessuna di queste tre... è il sandwich Visibile nelle battute iniziali del filmato di presentazione dell'ambizioso GDR sci-fi di Bethesda, il sandwich - forte di un'eccellente modellazione poligonale in-engine - ha fatto venire l'acquolina in bocca a molti giocatori, pertanto non stupisce affatto tutta l'attenzione che gli ha rivolto Victoria Rosenthal, curatrice del blog Pixelated Provisions, sul quale si diverte a ricreare nella vita vera le pietanze che appaiono nei mondi digitali dei videogiochi. La blogger ha riservato il medesimo trattamento al sandwich di Starfield, che secondo la sua interpretazione sarebbe composto da due fette di pane bianco con al loro interno salame, cheddar, cipolle rosse sottaceto, lattuga e mostarda. Se anche a voi è venuta voglia di mangiarlo - e ammirare quanto è fotogenico nello scatto allegato in basso non vi basta - potete prepararlo anche voi seguendo passo dopo passo la ricetta disponibile a questo indirizzo. Fateci sapere com'è! Per quanto riguarda il gioco vero e proprio, vi ricordiamo che Starfield sarà un'esclusiva Xbox e PC Windows 10, e che debutterà in Game Pass immediatamente al day-one fissato per l'11 novembre 2022.