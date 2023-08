Starfield: volete il massimo del divertimento? Allora guardate questo documentario Netflix

Serve conoscere Fallout e The Elder Scrolls per giocare e apprezzare Starfield? Questa ed altre domande sono emerse tra i videogiocatori a seguito dell'avvicinamento al fatidico giorno: il 6 settembre è dietro l'angolo e il mondo Xbox è impaziente di provare Starfield, il grande progetto targato Bethesda.

Ad alimentare le domande su cosa sia meglio giocare/vedere prima di cimentarsi in questo viaggio spaziale ci ha pensato di recente Pete Hines, Head of Publishing di Bethesda. Attraverso i propri canali social, ed in particolar modo via Twitter, Hines ha consigliato di vedere un documentario sull'esplorazione spaziale prima di iniziare Starfield. L'invito rivolto ai propri fan è quello di conoscere - anche in minima parte - il tema dell'esplorazione spaziale, così da poter godere al meglio dell'esperienza nella volta celeste ormai imminente.

Il documentario in questione è Unknown: Cosmic Time Machine, disponibile su Netflix ed incentrato sul lancio telescopio James Webb e sul team di ingegneri che hanno permesso di scoprire maggiori dettagli sul nostro universo. Dalla durata complessiva di un'ora, ciò che viene raccontato in Unknown: Cosmic Time Machine è di grande importanza per giocare al meglio Starfield, ma non fondamentale. Il mistero su ciò che sarà presente in Starfield si infittisce sempre di più: in che termini è utile aver visto il documentario disponibile su Netflix? Questa ed altre domande continuano a non avere risposta, come il caso del Creation Club che potrebbe fare il suo ritorno su Starfield, stando a quanto emerso da Steam EULA.