Starfield vs Fallout 4 vs Skyrim: quale gioco Bethesda preferisci?

S'è fatto attendere parecchio, ma alla fine Starfield è finalmente giunto sul mercato concedendosi a tutti i giocatori su Xbox Series X|S, PC e i dispositivi abilitati al Cloud di Xbox. L'epopea sci-fi di Bethesda è in Accesso Anticipato dall'inizio di questo mese, dunque siamo curiosi di chiedervi una cosa...

La nostra domanda è molto semplice: tra i più recenti giochi single-player di Bethesda, qual è il vostro preferito? The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 o Starfield? Come abbiamo visto nella nostra recensione di Starfield, il nuovo arrivato condivide molti dei suoi tratti con le precedenti produzioni dello studio, tutte firmate da Todd Howard, specialmente nell'impostazione e nella struttura di gioco. Che sia un bene o un male, è innegabile che i fan di lunga data si sono subito sentiti a proprio agio, nonostante l'universo con i suoi 1.000 pianeti esplorabili sia molto più esteso del continente di Skyrim e del Massachusetts post-apocalittico.

Anche se hanno diversi punti in comune, i tre giochi succitati offrono nelle esperienze molto diverse tra loro. Skyrim ha un setting fantasy/medievale, con un sistema di combattimento che privilegia il combattimento corpo a corpo e l'impiego di magie ed incantesimi; Fallout 4 è calato in un contesto post-apocalittico dal sapore retrò, dove i sopravvissuti impiegano armi da fuoco di fortuna e armature possenti per sopravvivere ad orribili creature mutate ed aree radioattive; Starfield ha invece aperto le porte di una grande galassia esplorabile, con armi e attrezzature futuristiche e battaglie a bordo di navicelle spaziali.

Sono già 6 milioni i giocatori impegnati con Starfield (è il più grande lancio di sempre per Bethesda!), un numero stupefacente che comprende sicuramente anche molti di voi. Probabilmente non avete ancora avuto modo di dedicargli il giusto numero di ore, ma siamo ugualmente curiosi di sapere, sulla base del tempo che avete già trascorso tra le stelle, se Starfield è riuscito a scalzare gli altri iconici giochi di Bethesda nella vostra personalissima classifica personale oppure continuate a preferire Fallout 4 e/o Skyrim. Ditecelo nei commenti!