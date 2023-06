Starfield vs No Man's Sky: chi ha più pianeti esplorabili? Un confronto oltre i numeri

L'ambizione senza confini di Bethesda testimoniata dallo Starfield Direct sta alimentando un acceso dibattito sui social e sui forum di settore. Uno dei temi più ricorrenti nelle tante discussioni intavolate dalla community è legato al confronto tra la nuova space opera diretta da Todd Howard e No Man's Sky.

Chi ha assistito nei giorni scorsi allo spettacolo digitale approntato da Bethesda Game Studios con i 40 minuti dello Starfield Direct pieni di sorprese, annunci e gameplay, avrà certamente pensato a No Man's Sky: l'ormai celebre sandbox fantascientifico di Hello Games proietta i patiti del genere in una galassia piena zeppa di pianeti da esplorare liberamente e sui quali costruire delle basi.

Se pensiamo inoltre alle possibilità offerte nell'esplorazione spaziale a bordo di astronavi e ad aspetti come il balzo nell'iperspazio per raggiungere stelle distanti, è impossibile non cogliere le analogie e le similitudini tra No Man's Sky e Starfield, e questo a prescindere dalle innegabili differenze tra due esperienze d'intrattenimento appartenenti a due generi distanti (i GDR 'bethesdiani' e i sandbox puri votati al crafting) e a due categorie di prodotto diametralmente opposte (i kolossal tripla A ad altissimo budget e i titoli indie sviluppati da team composti da una dozzina scarsa di designer).

C'è comunque un aspetto che accomuna i due titoli, ed è quello rappresentato dalla necessità di saltare da un sistema stellare all'altro per visitare un'infinità di pianeti e 'vivere avventure' nei panni del proprio alter-ego. Tra Starfield e No Man's Sky, quindi, chi ha più pianeti esplorabili?

Partiamo dalla space opera di Bethesda: il Game Director Todd Howard ha più volte rimarcato l'impegno profuso dal suo team per realizzare mondi alieni estremamente variegati, plasmando sistemi planetari tanto complessi da prevedere un sistema d'illuminazione globale persistente e delle condizioni atmosferiche dettate dalla distanza e dalla classe della stella di appartenenza.

Per ragioni strettamente narrative, la porzione di Via Lattea ricreata dagli studi Bethesda non includerà l'intera galassia ma comprenderà solamente i sistemi stellari del nostro 'vicinato', ovvero le stelle più vicine al nostro Sole. I giocatori di Starfield, ad ogni modo, potranno esplorare liberamente oltre 1.000 mondi alieni, tra pianeti e satelliti orbitanti attorno a giganti gassosi.

È proprio nel numero di mondi da esplorare che emergono le grandi differenze ludiche, narrative e contenutistiche tra Starfield e No Man's Sky: il famoso sandbox sci-fi di Hello Games, infatti, comprende qualcosa come 18 miliardi di miliardi di pianeti (per la precisione, 18.446.744.073.709.551.616).

L'inconcepibile numero di mondi alieni da esplorare nell'opera indie di Hello Games è determinato dal motore a generazione procedurale utilizzato dal team inglese per concretizzare la visione creativa di Sean Murray, un aspetto che rende l'odissea spaziale di No Man's Sky praticamente infinita ma, al tempo stesso, 'ridondante' e ripetitiva, con elementi modulari che si ripetono ciclicamente. Con Starfield, la speranza dei fan di GDR spaziali è ovviamente quella di visitare pianeti davvero unici, grazie al lavoro svolto dalle centinaia di sviluppatori impegnati nella creazione della flora, della fauna e delle strutture architettoniche dei mondi e delle stazioni spaziali che avremo modo di esplorare dal 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.