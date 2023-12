Starfield vs Mass Effect: quale gioco spaziale preferisci?

La serie di Mass Effect targata BioWare è riconosciuta come una delle più grandi epopee sci-fi mai offerte dal panorama videoludico, ma dal 2023 gli appassionati del genere possono contare su un'interessante alternativa: Starfield, l'ultimo kolossal di Bethesda.

Le due opere non condividono soltanto la tematica spaziale alla base delle loro avventure: entrambe fanno infatti parte del filone Action/RPG e fanno leva sulla componente narrativa, condividendo similitudini ma mostrando anche differenze nel modo di gestire simili elementi. Di sicuro la serie di Mass Effect è ormai da tempo una certezza per i giocatori: il primo episodio risale al lontano 2007, anno in cui la saga del Comandante Shepard ha preso il via regalando momenti epici e grandi emozioni attraverso una trilogia conclusa poi nel 2012.

Oltre ad una storia che ha saputo appassionare i fan grazie alla sua scrittura e l'attenta gestione di colpi di scena ed evoluzione degli eventi, Mass Effect ha avuto successo anche per la brillante caratterizzazione dei suoi personaggi e della sua galassia complessa, piena di sfumature, di pianeti e razze aliene caratterizzate in ogni minimo dettaglio. In ottica gameplay la serie BioWare si è evoluta ad ogni nuovo gioco: dopo un primo episodio con una netta componente ruolistica, i titoli successivi hanno abbracciato maggiormente l'impostazione TPS pur senza rinnegare le proprie origini, con le scelte multiple che continuano ad avere un chiaro peso sull'evoluzione di storia e rapporti con i personaggi che ci circondano. Dopo un Mass Effect Andromeda che non ha convinto del tutto i fan, si attende ora il prossimo gioco del franchise che sembra tuttavia ancora molto lontano dal divenire realtà: secondo i rumor il nuovo Mass Effect potrebbe non arrivare prima del 2029, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito.

Ma se Mass Effect resta comunque un nome consolidato, Starfield è ancora giovanissimo data la sua pubblicazione nel settembre del 2023 su PC e Xbox Series X/S dopo un lungo sviluppo. Il kolossal sci-fi è un gioco dall'anima puramente in stile Bethesda, con una struttura dell'avventura che ricorda i precedenti classici della compagnia come ad esempio The Elder Scrolls V Skyrim. E se magari sul fronte tecnico sembra rimasto forse un po' troppo fedele allo stile dei "predecessori", l'ultima fatica di Todd Howard e del suo team ha comunque tantissimo da offrire ai giocatori: da una galassia sconfinata passando per un ampio numero di quest principali e secondarie che possono essere completate in tanti modi alternativi mostrando così l'elevata varietà tipica della compagnia interna a Microsoft. Ed oltre a una storia che ingrana sempre di più con il passare delle ore, si apprezza anche l'elevato fattore rigiocabilità alla base dell'opera, che permette ai giocatori di scoprire sempre qualcosa di inedito ad ogni nuova partita, fosse anche solo affrontare una missione in maniera diversa rispetto alla prima volta.

Starfield ha già raggiunto quota 12 milioni di giocatori, e Bethesda è pronta a supportarlo molto a lungo nei prossimi anni: continueremo a sentirne parlare ancora in futuro. Ma intanto, quale preferite tra Mass Effect e Starfield? Diteci nei commenti quale ritenete sia il miglior gioco spaziale!