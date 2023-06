Starfield vs Star Citizen: che differenze ci sono?

Starfield e Star Citizen sono indubbiamente due progetti ambiziosi, desiderosi di rivoluzionare il concetto di videogiochi a tema sci-fi con meccaniche profonde, grande realismo ed intere galassie da esplorare.

Il primo si aggiunge al catalogo dei pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V Skyrim e Fallout 4, con l'obiettivo di offrire un universo fantascientifico visivamente accattivante e ricco di nuovi elementi improntati a favorire la libertà del giocatore. Il secondo si sviluppa sotto l'egida di Cloud Imperium Games ed è ambientato a Stanton, un sistema vasto e variegato in cui esplorare nuove terre, combattere nemici nello spazio e lasciare il segno. La somiglianza apparente fra i mondi di questi due titoli, entrambi attualmente in sviluppo, ha spesso fatto nascere dei paragoni, ma in verità si tratta di due giochi molto diversi fra loro. Scopriamo perché.

Starfield vs Star Citizen: cosa cambia?

È fuor di dubbio che sia Starfield che Star Citizen mirino a rappresentare un universo fantascientifico che ricerchi una sorta di realismo, con l'obiettivo di rafforzare un sentimento di immedesimazione da parte del giocatore con una grafica dai tratti più ruvidi, meno colorati e meno cartoon rispetto ad altri competitor come No Man's Sky. Ciò nonostante, la somiglianza fra i due giochi si ferma praticamente solo a questo aspetto. Già quando si analizza il gameplay, emergono le prime grandi differenze fra i due, prima di tutto perché appartengono a due generi completamente diversi: Starfield, infatti, è un gioco di ruolo che promette un'esperienza open-world in single-player con un deciso focus sulla trama (scoprite quante ore servono per finire la storia di Starfield), mentre Star Citizen adotta una struttura MMO sandbox con focus multiplayer. Nello specifico l'opera di Cloud Imperium Star Citizen ha raccolto più budget di GTA 5, Cyberpunk 2077 e RDR2 sommati?), è stata concepita per essere incentrata sul PvP ed è questa una delle differenze principali con il tiolo story-driven di Bethesda. Ecco perché Star Citizen conta quattro pianeti i cui dettagli sono stati minuziosamente studiati, mentre Starfield offre più di mille mondi ma di dimensioni minori.

Naturalmente, le differenze fra i due titoli non implicano che uno stesso giocatore non possa godere di entrambi. Al contrario, è molto probabile che i giochi avranno in comune una larga fetta di sostenitori, che potrebbe premiarli per la loro straordinaria capacità di esplorazione libera da un pianeta all'altro nello spazio.