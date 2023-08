Starfield x Tempur: la clamorosa postazione da gioco alla Gamescom!

In vista delle oltre 150 ore che sarà possibile spendere su Starfield, c'è chi si è posto il problema di dove trascorrere tutto questo tempo in modo confortevole.

Ad avanzare l'interrogativo è stata Tempur, azienda specializzata nella produzione di materassi di alta qualità. In una inaspettata partnership siglata con Xbox, il marchio ha realizzato una postazione da gioco totalmente ispirata a Starfield, che potete ammirare in dettaglio nell'immagine di apertura di questa news. Presentata addirittura con uno scenico trailer - che trovate in calce - la poltrona è stata confezionata utilizzando come modello le reali postazioni messe a disposizione degli astronauti della NASA.

La creazione sta facendo mostra di sé sullo showfloor della Gamescom 2023, ma presto sarà trasferita a Westfield, per poi approdare in uno dei principali store Tempur presenti in Germania. Se vi state chiedendo quale possa essere il prezzo dell'allestimento, sappiate che non c'è una risposta a questa domanda. Parliamo infatti di un modello unico che non è possibile acquistare, ma che entro la fine dell'anno sarà protagonista di un'asta di beneficenza.



Direttamente dalla Gamescom, ricordiamo che l'Opening Night Live ha presentato al pubblico un ultimo trailer live action dedicato a Starfield, al cui debutto su PC e Xbox Series X|S mancano ormai pochi giorni.