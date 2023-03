Starfield anche su Xbox One? No, è solo un errore made in Australia

Con l'annuncio ufficiale della nuova data di uscita di Starfield, è ufficialmente ripartito il conto alla rovescia per la pubblicazione della nuova IP di casa Bethesda.

Dopo aver affascinato il pubblico con gli immaginari fantastici e post-apocalittici di The Elder Scrolls e Fallout, la software house vira verso il genere sci-fi, per proporre una promettente epopea spaziale. Con l'approssimarsi del debutto di Starfield, hanno iniziato ad apparire nei database degli enti nazionali le prime classificazioni del GDR. Tra queste, troviamo l'assegnazione del rating di Starfield in Australia, dove il titolo è stato indicato come adatto a una fascia di pubblico adulta.

Un peculiare dettaglio riportato dall'Australian Classification Board ha però attirato l'attenzione della community. Stando a quanto indicato sul sito dell'ente, infatti, Starfield sarebbe atteso su PC e Xbox One, ma non su Xbox Series X|S. Un'indicazione che, tuttavia, non trova riscontro in quanto comunicato sino a ora da Microsoft e Bethesda. Come noto, infatti, il GDR spaziale si qualifica come un'esperienza esclusivamente next-gen, che non vedrà dunque la luce sulla precedente console ammiraglia di Redmond.



Falso allarme dunque per i possessori di Xbox One, che dovranno scegliere un'altra strada per poter vivere in prima persona il gameplay e le atmosfere di Starfield.