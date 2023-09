Starfield fa benissimo a Xbox Series X/S: vendite aumentate del 76% in UK

Starfield si sta rivelando un toccasana a livello commerciale per il marchio Xbox: dopo che le vendite di Xbox Series X/S sono aumentate di oltre il 1000% su Amazon USA, anche nel Regno Unito si assiste ad un'importante crescita per le piattaforme Microsoft.

Stando a quanto rivelato dai dati di Gfk diffusi dal portale Games Industry, Xbox Series X/S ha registrato un aumento nelle vendite pari al 76% nella settimana conclusasi lo scorso 2 settembre, in concomitanza con l'uscita in early access del nuovo kolossal sci-fi sviluppato da Bethesda grazie alla Premium Edition. Con questi risultati, le console Xbox segnano la "miglior settimana del 2023" in termini commerciali, registrando ottimi risultati anche nei sette giorni successivi: la settimana terminata lo scorso 9 settembre è invece la seconda migliore di tutto l'anno per Xbox.

A contribuire a questo grosso incremento c'è stato anche il lancio della nuova versione di Xbox Series S da 1TB di colore nero, che sei nette giorni terminati il 2 settembre ha coperto il 24% delle Xbox Series X/S totali vendute. Xbox Series X copre comunque la percentuale maggiore, pari al 46%. La spinta maggiore per questi successi proviene comunque da Starfield, uno dei giochi più attesi di tutto il 2023 e che sta già racimolando grandi risultati commerciali.

A tal proposito, infatti, Starfield ha debuttato al primo posto nelle vendite UK, imponendosi anche sul mercato retail nonostante sia un prodotto pubblicato su piattaforme orientate principalmente verso il digitale.