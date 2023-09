Starfiled: è possibile effettuare il respec delle abilità?

L’albero delle abilità di Starfield si divide in cinque rami principali, ciascuno dei quali possiede un ampio novero di talenti fra cui scegliere. Se dovessimo pentirci di come abbiamo allocato i nostri Punti Abilità, c’è la possibilità di annullare o riassegnare le abilità già sbloccate?

La risposta breve è che, a meno che non stiate giocando da PC, in Starfield non è possibile effettuare un respec delle abilità. Questo sistema ci mette quindi di fronte alla necessità di scegliere con particolare attenzione dove e come spendere i Punti Abilità accumulati. A questo riguardo, potete trovare alcuni nostri suggerimenti nella guida alle migliori abilità di Starfield per ogni talento.

Non potremo né riassegnare, né annullare abilità già acquisite o potenziate. L’unica speranza sono i Comandi della Console per i giocatori su PC. Se fate parte di questa categoria, vi rinviamo all’apposito paragrafo a fine articolo. I giocatori da console, invece, non potranno permettersi ripensamenti o cambi di build, ragion per cui invitiamo a essere particolarmente cauti nella scelta delle abilità da mettere a frutto.

La buona notizia è che, dato che il livello massimo di Starfield è molto alto, c'è margine sufficiente per sbloccare tutto quanto avremo a disposizione. Tuttavia, ciò richiederà molto tempo; per accelerare l’impresa, vi rimandiamo alla nostra guida con tutti i trucchi per guadagnare esperienza velocemente in Starfield.

Come effettuare il respec delle abilità su PC

Se state giocando da PC, potrete accedere ai Comandi della Console (messa a disposizione dal gioco) e intervenire manualmente per rivedere le abilità, riassegnarle o resettarle. Questa console può essere aperta premendo il tasto “@” (chiocciola) sulla tastiera del PC.

Si aprirà così un menu in cui potremo inserire tutta una serie di comandi specifici. Attenzione, però: la maggior parte dei comandi inseriti in questo particolare menu vi impedirà di sbloccare gli obiettivi. Inoltre, i salvataggi di gioco saranno contrassegnati da un apposito simbolo che segnalerà che siete intervenuti manualmente sui parametri di gioco. Ciò premesso, per effettuare il respec delle abilità su PC, dopo aver aperto i Comandi della Console, inserite le istruzioni sotto riportate:

Add a perk: player.addperk

Remove a perk: player.removeperk

A questo punto, non dovremo far altro che sostituire l'ID con il codice relativo all’abilità che desideriamo aggiungere, ad esempio 002CFCAC per il Pilotaggio, 002C5A8E per il Commercio, 002CE2DD per Fitness o 002CFCB2 per Furtività.

L'aggiunta di un perk comporterà l’aggiunta di un grado all'abilità scelta. Potremo quindi ricorrere a questo metodo, solo su PC, per sbloccare nuove abilità o per far salire di livello quelle già acquisite. Rimuovere un perk, invece, resetterà l'abilità desiderata.

Se desiderate controllare il registro di tutti i comandi della console che avete utilizzato fino a questo momento, potete recarvi al seguente percorso: C --> Utenti --> Nome utente --> Documenti --> My Games --> Starfield, aprendo il file StarfieldConsoleHistory.log.