Stargate Timekeepers: la serie sci-fi risorge nel primo gioco strategico, ecco il video

In occasione dell'Home of Wargames, Slitherine e Creative Forge Games hanno fatto felici i fan di Stargate SG-1 annunciando il progetto di Stargate Timekeepers, un videogioco strategico (il primo di questo genere) che si riaggancia agli eventi vissuti nella celebre serie sci-fi per espanderne l'universo narrativo con una storia originale.

La nuova esperienza strategica firmata dal team di Creative Forge trarrà spunti dagli atti eroici compiuti nel finale della Stagione 7 di SG-1 per ampliarne il perimetro contenutistico e narrativo grazie a una trama realizzata in collaborazione con Metro Goldwyn Mayer.

La missione da completare non sarà delle più semplici: il team al comando di Eva McCain dovrà infatti fronteggiare la minaccia rappresentata dalla flotta di Anubis. Nel corso dell'avventura dovremo viaggiare nel tempo e nello spazio servendoci dei portali e sorprendere gli oppressori provenienti dalle stelle per approntare delle operazioni di salvataggio dei civili.

L'uscita di Stargate Timekeepers è prevista nei prossimi mesi su PC. In attesa di conoscerne la data di lancio ufficiale e di ricevere maggiori dettagli sulle meccaniche di gameplay, vi lasciamo al teaser trailer confezionato da Slitherine per prepararci alle sfide che ci terranno impegnati nell'universo strategico di questo titolo. Già che ci siamo, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento sugli altri giochi strategici svelati nell'Home of Wargames di Slitherine.