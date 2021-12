Stargate Timekeepers: ecco il primo video gameplay dello strategico

Dopo averci fatto combattere le orde di Arachnid con il video gameplay di Starship Troopers Terran Command, Slitherine mostra le primissime scene 'raw' di Stargate Timekeepers, lo strategico sci-fi in sviluppo presso il team di Creative Forge Games.

Presentato ufficialmente nel corso dell'Home of Wargames del maggio scorso, Timekeepers è la prima esperienza strategica ambientata nella dimensione fantascientifica di Stargate. Il progetto, non a caso, è realizzato in collaborazione con Metro Goldwyn Mayer e si riaggancia agli eventi vissuti dai protagonisti della serie TV cult di Stargate SG-1 per narrare una storia originale.

Nel costruire il proprio plot narrativo, gli autori di Creative Forge traggono spunto dagli eventi finali della Stagione 7 di SG-1 per farci partecipare ad una missione ad alto rischio: il team al comando di Eva McCain deve fare i conti con la minaccia rappresentata dal ritorno della flotta di Anubis. Durante l'avventura sarà possibile viaggiare nel tempo e nello spazio sfruttando gli ormai iconici portali della serie: starà ai giocatori scegliere la strategia da attuare e l'approccio da tenere tra combattimenti e operazioni di salvataggio dei civili.

Il primo gameplay, "raw" e senza audio ma rappresentativo dell'esperienza di gioco, ci permette di familiarizzare con il sistema di controllo e di apprezzarne la bontà del comparto grafico. Il lancio di Stargate Timekeepers è previsto nel 2022 su PC: in calce alla notizia trovate anche le prime immagini ingame.