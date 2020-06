Stargraph entra nell'OISE per esplorare le possibilità di engagement nell'esport

Stargraph entra a far parte del network dell'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore.

La società attiva nel settore della fan activation dello sport è un punto di riferimento per i progetti relativi all’engagement dei fan.

Attraverso la sua tecnologia, Stargraph aiuta brand, club e star dello sport, della musica e degli Esports a migliorare la relazione con il pubblico e a creare nuove opportunità di monetizzazione negli eventi.

Dopo aver collaborato con alcune delle principali realtà Esports in Italia a partire già dallo scorso anno, Stargraph si appresta a rafforzare la propria presenza nel settore con il lancio, nei prossimi mesi, di una sezione dedicata all’interno della propria App, sempre nell’ottica di utilizzare le più avanzate tecnologie, come Blockchain e Realtà Aumentata, per creare valore condiviso per i fan da un lato e per i team, sponsor, pro Players e organizzatori di eventi dall’altro.

“Gli Esports rappresentano per noi uno dei settori su cui concentreremo i maggiori investimenti nei prossimi mesi - dichiara Michele Imbimbo, CEO e co-founder di Stargraph - e siamo certi che dal network dell’OIES potranno nascere spunti e collaborazioni interessanti. Siamo felici di poter mettere a disposizione di tutti i partner le nostre tecnologie proprietarie per migliorare la relazione tra fan e pro Players e contribuire alla creazione di nuove opportunità di crescita per l’intero ecosistema”.

"L'ingresso di Stargraph nel network dell'OIES porta molto valore sui modelli di monetizzazione dei fan - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'Osservatorio – Una realtà autorevole come Stargraph rappresenta un partner di rilievo per tutti gli stakeholder associati, che potranno contare sull'esperienza della società nei modelli di business digitali legati alle experience dei fan".