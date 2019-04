Starlink Battle for Atlas annunciato per PC, nuovo update e DLC di Star Fox su Switch

Dopo essere già sbarcato su console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, Starlink Battle for Atlas farà il suo debutto anche su PC il 30 aprile, come annunciato da Ubisoft. Gli interessati potranno procedere all'acquisto del titolo su uPlay, naturalmente, ma anche su Steam.

In aggiunta, la compagnia transalpina ha confermato l'arrivo di un nuovo update gratuito che andrà ad ampliare i contenuti di gioco di Starlink Battle for Atlas. Intitolato "Cursed Moon", l'aggiornamento sarà incentrato sull'improvvisa apparizione di questa Luna Maledetta nel sistema Atlas. Gli utenti avranno l'occasione di prendere parte a nuove corse single player o a due giocatori in split-screen, combattere orde di nemici all'interno del Crimson Coloseum, e confrontare i propri risultati tramite le leaderboard online. Confermate inoltre le sfide settimanali, nuovi veicoli, missioni inedite ed una serie di armi acquistabili in via digitale.

Infine, i possessori della versione Nintendo Switch del gioco potranno mettere le mani sul nuovo DLC esclusivo dedicato a Star Fox. Coloro che decideranno di acquistare l'add-on, venduto al prezzo di 11,99 euro, avranno l'opportunità di utilizzare i membri del team dell'iconica volpe antropomorfa ideata da Shigeru Miyamoto, tra cui Peppy, Falco e Slippy. Per tutte queste novità, trovate il trailer di presentazione che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Starlink Battle for Atlas è disponibile ora su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ed arriverà su PC il 30 aprile. Ubisoft ha recentemente interrotto la produzione dei giocattoli ispirata al titolo.