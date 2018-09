Starlink Battle for Atlas: ecco il filmato introduttivo della versione Switch con Star Fox

In questi giorni Starlink: Battle for Atlas, il nuovo toys-to-life di Ubisoft, è tornato a mostrarsi in una serie di video gameplay. Vi abbiamo già fatto vedere Mason Rana e Fox McCloud in azione, adesso invece vi proponiamo il filmato introduttivo della versione per Nintendo Switch.

Come ormai ben noto, i possessori dell'ibrida potranno giocare nei panni di un personaggio esclusivo, il già menzionato Fox McCloud. A quanto pare, la sua integrazione sarà molto profonda, poiché la volpe antropomorfica apparirà anche nel filmato introduttivo di questa specifica edizione. Assieme a lui, ci sono anche altri noti personaggi come Slippy, Peppy e Falco, tutti con doppiaggio dedicato e modelli 3D di alto livello. Ad un certo punto viene nominato Wolf, anch'egli appartenente all'universo di Star Fox. Potete guardare il filmato introduttivo, catturato in direct feed, in cima a questa notizia. Buona visione!

Starlink: Battle for Atlas sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch dal prossimo 16 ottobre. Come in ogni toys-to-life che si rispetti, i giocatori potranno assemblare e personalizzare il modellino modulare di una nave nave stellare, montarlo sul controller ed utilizzarlo in gioco.