Starlink Battle for Atlas: ecco le novità dell'aggiornamento gratuito di dicembre

Ubisoft ha pubblicato un trailer che ci illustra le novità incluse nel prossimo update gratuito di Starlink: Battle for Atlas, previsto per domani. L'aggiornamento introdurrà nuove missioni, piante, animali e nemici, assieme alla tanto richiesta modalità foto.

Nuovi nemici:

Sentinelle: possono evocare sfere gravitazionali che assorbono tutti i colpi. Per poter danneggiare quest'unità è necessario prima distruggere le sue sfere usando l'abilità Estrazione;

Obelischi: torri armate di laser poste a difesa dei nidi di Imp. Per disattivarle è necessario estrarne il nucleo.

Nuova flora e fauna:

Crioartigli e Ricciospini: piante spinose che si attaccano alla navicella causando una perdita della velocità. Possono essere lanciate sulle unità nemiche;

Melancoglobi e Bilioglobi: creature lente ma pericolose che aumentano la loro dimensione quando vengono colpite;

Bruchicenere e Sabbiobachi: pericolosi predatori che attaccano a vista. Danneggiandoli sarà possibile ottenere preziose squame da scambiare presso gli avamposti.

Nuove Missioni:

Assedio alle fortificazioni dei predoni: roccaforti in mano ai predoni costruite sfruttando vecchie navi abbattute. Per espugnarle è necessario prima disattivare le torrette difensive, e poi procedere all'attacco vero e proprio.

Potete osservare tutte le novità dell'aggiornamento gratuito di dicembre nel filmato che trovate in apertura di notizia. Che ne pensate? Ricordiamo che Starlink: Battle for Atlas è disponibile su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.