Starlink Battle for Atlas esce il 16 ottobre, navicella di Star Fox nella versione Switch

Durante la propria conferenza E3 2018, Ubisoft è salita sul palcoscenico per annunciare la data di lancio di Starlink Battle For Atlas: il gioco sarà disponibile dal 16 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e Switch. Sulla console Nintendo sarà presente anche la navicella di Star Fox.

Starlink Battle For Atlas si presenta come un toys-for-life a tema spaziale, dove gli utenti potranno dare letteralmente "vita" alla navicella giocattolo in loro possesso per usarla all'interno del gioco stesso. Il nuovo trailer, riportato in cima alla notizia, ci permette di dare un ulteriore sguardo al titolo in attesa della sua uscita prevista per il 16 ottobre.

Shigeru Miyamoto è intervento durante la conferenza per annunciare che la versione Nintendo Switch di Starlink Battle For Atlas includerà la navicella di Star Fox. Vi lasciamo alla visione del trailer.