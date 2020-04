Starlink Battle for Atlas giocabile gratis su Xbox fino al 22 aprile

Ubisoft ha annunciato che il Toys to Life Starlink Battle for Atlas è giocabile gratis su Xbox One da ora e fino al prossimo 22 aprile, indubbiamente una buona occasione per (ri)scoprire questo titolo.

"Dalla mezzanotte del 2 aprile alle 19:00 del 22 aprile (orario italiano), sarà possibile giocare gratuitamente a Starlink: Battle for Atlas Digital Edition sulla famiglia di dispositivi Xbox One. Inoltre, acquistando il gioco dopo il periodo di prova gratuita, tutti i progressi ottenuti saranno trasferiti alla versione completa."

La Digital Edition include quattro navi stellari, sei piloti e dodici armi, tutto quello che serve per iniziare a giocare e divertirsi da soli o con gli amici. Starlink Battle for Atlas non ha riscosso purtroppo il successo commerciale sperato a causa della crisi del genere Toys to Life, Ubisoft ha interrotto la produzione dei giocatori di Starlink m ha continuato a supportare il gioco con nuovi aggiornamenti e contenuti in-game, oltre a patch di manutenzione per risolvere bug e problemi tecnici.

Con questa mossa Ubisoft vuole offrire ai giocatori su Xbox un buon passatempo a costo zero in questi giorni di quarantena forzata, il nostro consiglio è di provarlo, potreste scoprire un gioco affascinante e in grado di catturarvi per settimane.