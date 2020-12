Starlink Battle for Atlas è gratis su PC: ecco come riscattarlo

Continuano ad arrivare nuovi doni da parte di Ubisoft, l'azienda francese che in questi giorni ha deciso di proporre ai propri utenti una serie di giochi e contenuti aggiuntivi in forma gratuita in vista delle festività natalizie. Il regalo di oggi è una copia della versione PC di Starlink Battle for Atlas.

Per riscattare la vostra copia PC di Starlink Battle for Atlas non dovete far altro che visitare la pagina dedicata alle promozioni natalizie di Ubisoft sul sito ufficiale e, alla comparsa dell'immagine del gioco, cliccare sul tasto "PC" in rosa nella parte bassa dello schermo. Se non avete ancora effettuato l'accesso al vostro account Ubisoft Connect, vi verrà chiesto di inserire le vostre credenziali prima di poter riscattare la ricompensa, in caso contrario spunterà a schermo una pagina che conferma l'avvenuta aggiunta del titolo alla vostra libreria con i link per scaricare il client Ubisoft.

Ecco di seguito i requisiti di sistema, così che possiate valutare se il gioco sia in grado o meno di girare sulla vostra macchina:

Minimi (settaggi grafici su "Basso", 30 fotogrammi al secondo e risoluzione 1080p)

Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz, AMD FX-6350 3,9 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 oppure AMD Radeon HD 7850

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 23 GB di spazio disponibile

Consigliati (settaggi grafici su "Alto", 60 fotogrammi al secondo e risoluzione 1080p)

Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-4590 3.3 GHz, AMD FX-8350 4,0 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 oppure AMD Radeon R9 290X

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 23 GB di spazio disponibile

Per poter scaricare il gioco non dovete far altro che avviare Ubisoft Connect sul vostro PC e cercare il titolo nella libreria, così da iniziare il download.