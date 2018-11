Starlink Battle for Atlas: guida a MOD e armamenti

Nel corso della precedente guida di Starlink Battle for Atlas abbiamo approfondito le attività fondamentali che il giocatore può compiere nel corso dell'esplorazione del sistema stellare Atlas in compagnia dell'Iniziativa Starlink.

Stringere alleanze con razze aliene sconosciute e gestire le sempre scarse risorse a disposizione sono ovviamente attività perfette per iniziare a sopravvivere negli ambienti ostili che i sette corpi celesti del sistema ci mettono di fronte. Avere contezza di tutto ciò, però, non basta. Come ben sappiamo, molto presto ci troviamo a dover affrontare i maledetti scagnozzi della Legione guidata dal malvagio Grax e, dunque, dobbiamo necessariamente metter mano al vasto armamentario di cui è dotata la nostra fida navetta.

Le armi, le MOD

A seconda delle necessità o delle contingenze del momento il toys to life di Ubisoft ci consente di modificare in corsa il loadout della navicella. Possiamo contare, attualmente, su un totale di quindici differenti tipi di armi e ben sedici effetti possibili. Insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Combinando armi con effetti elementali diversi potete massimizzare l'output di danno creando il cosiddetto shock termico (quindi provocato da ghiaccio e fuoco) oppure effetti vortice, che si fanno nascere combinando le armi elementali e quelle che, invece, rientrano nella categoria “gravitazionale” (come l'Implosore e il Nullificatore). Queste, in buona sostanza, sparano mini buchi neri che attraggono non solo i corpi dei nemici ma anche i proiettili dell'arma elementale utilizzata amplificandone l'effetto.

L'arsenale che ci portiamo dietro, però, non sarebbe nulla senza le Mod. Queste non sono altro che potenziamenti per armi e navicella in grado di aumentare sensibilmente le caratteristiche di ogni pezzo. Le Mod si ottengono con molta facilità attraverso il completamento alcune semplici azioni, come la distruzione degli alveari, l'hacking delle navette abbattute, gli assalti ai covi dei predoni spaziali e la risoluzione dei puzzle ambientali alle Guglie dei Guardiani. La maggior parte delle volte riceverete solo Mod comuni che stiperete nell’inventario dimenticandole in fretta. In altri casi, invece, la ricompensa sarà molto più allettante.

Le Mod infatti presentano diversi livelli di rarità che vanno dal non comune all'epico, sino al leggendario. La prima cosa da fare è quella di spulciare la mappa alla ricerca di missioni e luoghi di interesse che possano garantire Mod più rare e interessanti. Secondariamente, una volta raggiunto il terzo pianeta del sistema, Sonatus, potrete avere accesso ai workshop, che vi permettono sostanzialmente di acquistare diversi tipi di mod. Aggiornando i workshop e portandoli a un livello costruzione superiore, questi potranno mettere a vostra disposizione le mod di rarità più elevata. Assaltare i nascondigli dei predoni spaziali (quelli contrassegnati in viola, per intenderci, sulla mappa spaziale) il più delle volte vi garantirà non solo una ricompensa alta in termini monetari ma anche mod epiche e leggendarie, esattamente come la risoluzione degli enigmi ambientali alle Guglie dei Guardiani.

Le mod, infine, si trovano in qualunque cassa o luogo d'interesse che potrete trovare nello spazio e sparsi nei vari pianeti. La maggior parte, come dicevamo, saranno comuni e poco potenti, ma ci sono anche casse speciali che, per poter esser aperte, necessitano dell'arma con il giusto effetto elementale. Queste sovente vi possono ricompensare con potenziamenti interessanti.

Navetta e dotazione

La navetta possiede diversi slot ma, per sbloccarli tutti, dovrete soddisfare primariamente alcuni requisiti. Per sbloccarli, ad esempio, dovrete aggiornare la nave madre del relativo laboratorio. Potenziando la Equinox si sbloccherà anzitutto la possibilità di fondere tre diverse mod dello stesso tipo in una più potente e, infine, addirittura si guadagnerà la capacità di clonare le mod desiderate con l'abilità “Sintesi Mod”. Un ottimo modo per poter avere potenziamenti di rarità elevata senza dover per forza cercarle in giro per lo spazio.

Esistono diversi tipi di mod:

Armatura - Ogni nave ha uno slot armatura. Come il nome suggerisce, queste mod aumentano la difesa della nave contro gli assalti normali e aumentano anche la resistenza a certi danni elementali.

Ci sono, poi, le mod Nucleo che permettono di aumentare la velocità della nave, la capacità e la reattività nel volo, la gestione dell'energia, la potenza dello scudo e così via. Possono anche aumentare il rateo di danno, diminuire il cooldown delle abilità attive dei piloti e in alcuni casi anche dare speciali abilità bonus.

Booster mod - Ogni navetta ha un massimo di tre slot per le booster mod. Queste mod non sono molto potenti da sole ma sono eccellenti per aumentare le abilità, i bonus e la potenza delle mod Nucleo (ovvero quelle di base) ad esempio potenziando la resistenza, la velocità e il guadagno di punti esperienza.

Mod munizioni: ogni arma possiede, prima di tutto, uno slot per potenziare le munizioni. Queste modifiche aumentano il danno di base, la velocità di fuoco, la gittata, il minor consumo di energia oppure attivano effetti speciali. Alcune mod possono essere equipaggiate solo con determinati tipi di armi, solitamente quelle che combaciano con lo stesso danno elementale previsto dal potenziamento.

Da ultime, ci sono le Booster mod. Ogni arma possiede un massimo di quattro mod Booster, che funzionano come quelle omonime relative alla nave, ovvero amplificano l'efficacia dell'arsenale e dei proiettili, compensandone le eventuali debolezze. Insomma, le Mod rappresentano il muro portante dell'intera produzione targata Ubisoft; ne sostengono l'intero gameplay e permettono al giocatore di sbizzarrirsi cercando lo stile che più si adatta al proprio modo di giocare.