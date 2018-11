Starlink Battle for Atlas Guida: i nostri consigli per iniziare a giocare

Nel nuovo Starlink Battle for Atlas di Ubisoft potremo assemblare e personalizzare il modellino della nostra nave stellare, montarlo sul nostro controller e partire verso un'impresa interplanetaria. Vi proponiamo una Video Guida con diversi consigli utili per muovere i primi passi nel gioco.

Starlink: Battle for Atlas, il titolo d'esordio di Ubisoft nel territorio dei "toys to life", ha portato i giocatori in un lontano e inesplorato sistema solare composto da sette differenti pianeti. Per aiutarvi a sconfiggere la Legione che ha invaso la galassia, vogliamo proporvi qualche consiglio rapido e immediato con cui muovere al meglio i vostri primi passi nel Sistema Atlas, stringere alleanze con razze aliene sconosciute e gestire le risorse grazie alle quali affinare le vostre abilità.

Una volta atterrati su un nuovo pianeta, dovremo cercare di stringere un'amicizia con gli alleati neutrali presenti negli Osservatori, così da ricevere informazioni utili e scoprire tutti i punti di interesse della mappa. Nei vari mondi potremo imbatterci anche nelle Raffinerie dei Cercatori, strutture molto importanti che ci permettono di avere un introito periodico di Electrum, la valuta in-game del gioco.

Il Nova, una forma più raffinata dell'Electrum, sarà necessario per potenziare le strutture. Sarà molto difficile trovarlo in natura, ma potrete ottenerlo spesso come ricompensa nelle missioni secondarie: un ottimo incentivo per portarle a termine.

