Starlink Battle for Atlas: nuovo trailer e screenshot dalla GamesCom 2018

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Starlkink Battle for Atlas, insieme a una serie di nuovi screenshot che mostrano le ambientazioni e le creature aliene che potremo incontrare nel corso dell'avventura.

Dopo il nuovo video gameplay dello scorso luglio, Ubisoft è tornata a mostrare Starlkink Battle for Atlas sul palcoscenico della GamesCom 2018, pubblicando un nuovo trailer (riportato in cima alla notizia) e una serie di nuovi screenshot tratti dal gioco.

Le nuove immagini, proposte a fondo pagina, ci permettono di dare un'ulteriore occhiata alle ambientazione e alle creature che i giocatori avranno modo di incontrare nel corso dell'avventura. Starlink Battle For Atlas si presenta come un toys-for-life a tema spaziale, dove gli utenti potranno dare letteralmente "vita" alla navicella giocattolo in loro possesso per usarla nel gioco stesso. Il titolo sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, e Nintendo Switch a partire dal 16 ottobre 2018.