Starlink Battle for Atlas: Pulse, un video mostra il modellino nel dettaglio

Nella redazione di Everyeye.it sono atterrate le stupende astronavi di Starlink Battle for Atlas. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le fotografie di tutti i modellini del toys-to-life spaziale di Ubisoft e un video interamente dedicato a Zenith, la nave di Mason. Quest'oggi, invece, tocca a Pulse!

Pulse è la nave stellare di Chase. Proprio come lei, è agile e nata per la velocità. Grazie all'esperienza maturata con i motori di gara, Chase mette costantemente a punto la sua nave per ottenere il massimo. Il modello, come gli altri, è curatissimo. Presenta una colorazione predominante rossa, arricchita da alcuni dettagli in bianco e nero.



Tutte le navicelle di Starlink sono realizzate con una buona qualità costruttiva e un'elevata attenzione ai dettagli, connubio perfetto per far breccia nel cuore del pubblico, in particolar modo tra i più giovani. Con il Natale ormai alle porte, Starlink Battle for Atlas e le sue aeronavi potrebbero rappresentare un'ottima idea regalo. Continuate a seguirci, nei prossimi giorni pubblicheremo altri video dedicati alle astronavi del toys-to-life, tra cui filmati di presentazione dei giocattoli Neptune e Lance.



Lo Starter Pack di Starlink Battle for Atlas include il gioco, il supporto per il controller, un poster, la navetta Zenith, il pilota Mason Rana e le armi Shredder, Flamethrower e Frost Barrage. Il set può essere acquistato su Amazon al prezzo di 50 euro su PS4 e Nintendo Switch e Xbox One.