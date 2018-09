Starlink: Battle for Atlas si mostra in nuovi video gameplay, c'è anche Star Fox

Quest'oggi Ubisoft ha pubblicato un nuovo video gameplay di ben 12 minuti di Starlink: Battle for Atlas, nuovo toys of life a base di navicelle spaziali.

I protagonisti indiscussi del filmato sono il pilota Mason Rana e la Zenith, una nave molto bilanciata equipaggiata con le armi Sbarramento Glaciale e Tritatutto. Mason è un membro dell'Iniziativa Starlink, ed è diretto verso Haven, uno dei sette pianeti del Sistema Stellare. Durante il walkthrough, è possibile ammirare numerosi combattimenti, sia nello spazio che sulla superficie del pianeta. Trovate il video in apertura di notizia. In calce, invece, potete ammirare un video gameplay con protagonista Star Fox, personaggio crossover esclusivo della versione per Nintendo Switch.

Ricordiamo che Starlink: Battle for Atlas verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 16 ottobre. Per chi non lo sapesse, si tratta di un nuovo gioco di azione e avventura nel quale i giocatori possono assemblare e personalizzare il modellino modulare della propria nave stellare, montarlo sul controller ed utilizzarlo in gioco.