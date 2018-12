Starlink Battle for Atlas: un video dedicato al modellino dell'astronave Neptune

Le astronavi di Starlink Battle for Atlas sono atterrate nella redazione di Everyeye.it, nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato i video dedicati alle navette Pulse e Zenith, oggi è la volta di Neptune.

Neptune viene definita "una nave corazzata, resistente e stabile, perfetta per speronare le navi più piccole". Curatissimo in ogni dettaglio, il modellino si presenta con una colorazione bianca e nera impreziosita da dettagli rossi e azzurri, con un design sicuramente accattivante.

Realizzati con una buona qualità costruttiva e una attenzione ai dettagli di alto livello, le navicelle di Starlink Battle for Atlas hanno tutte le carte in regola per conquistare il pubblico e in particolar modo per far breccia nel cuore dei giovanissimi. Con l'avvicinarsi delle festività di fine anno, Starlink Battle for Atlas e i singoli modellini potrebbero essere una buona idea regalo per Natale, quale miglior occasione per avvicinarsi al mondo dei Toys to Life?

Lo Starter Pack di Starlink Battle for Atlas include il gioco, supporto per il controller, poster, la navetta Zenith, il pilota Mason Rana e le armi Shredder, Flamethrower e Frost Barrage, il set è in vendita su Amazon al prezzo di 66.99 euro su PS4 e Nintendo Switch, 49.99 euro in versione Xbox One.