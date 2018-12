Starlink: Cerberus, l'astronave più feroce della flotta spaziale Ubisoft

Continua il nostro viaggio alla scoperta della flotta spaziale di Starlink Battle for Atlas: dopo Neptune, Lance, Zenith e Pulse adesso è la volta del ferocissimo Cerberus, astronave pensata per gli scontri, rapida e maneggevole, feroce nei fatti quanto nel nome...

Realizzati con una qualità costruttiva di fascia premium e una attenzione altissima per i più piccoli dettagli, le navicelle di Starlink Battle for Atlas hanno tutte le carte in regola per conquistare il pubblico e in particolar modo per far breccia nel cuore dei giovanissimi. Con l'avvicinarsi delle festività di fine anno, Starlink Battle for Atlas e i singoli modellini potrebbero essere una buona idea regalo per Natale, quale miglior occasione per avvicinarsi al mondo dei Toys to Life?

Lo Starter Pack di Starlink Battle for Atlas include il gioco, supporto per il controller, poster, la navetta Zenith, il pilota Mason Rana e le armi Shredder, Flamethrower e Frost Barrage, il set è in vendita su Amazon al prezzo di 39.99 euro su PS4 e 49.99 euro in versione Xbox One. La versione per Nintendo Switch (39.99 euro) include invece la navicella Airwing, i piloti Fox McCloud e Mason Rana, le armi Flamethrower e Frost Barrage, le versioni digitali dell'astronave Zenith con arma Shredder e infine la missione esclusiva dedicata a Star Fox.