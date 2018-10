Starlink per Switch: Fox McCloud protagonista del trailer di lancio

Starlink Battle For Atlas è disponibile da oggi su Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC. Per celebrare l’evento, la Grande N ha pubblicato su Youtube un trailer di lancio incentrato sui contenuti esclusivi per Switch a tema Star Fox.

In Starlink Battle for Atlas potremo spostarci e viaggiare senza soluzione di continuità fra i vari copri celesti del sistema stellare Atlas. In totale, sarà possibile esplorare sette pianeti ognuno diverso dall’altro. Chi acquisterà il gioco su Nintendo Switch avrà accesso a una serie i contenuti esclusivi a tema Star Fox: sarà infatti possibile affrontare l’intera campagna nei panni di Fox McCloud e, a bordo della navicella Arwing, intraprendere alcune missioni esclusive per sventare la minaccia di Wolf O’Donnell, storico antagonista della serie, in compagnia di altri famosi personaggi, come Slippy, Peppy e Falco. Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Starlink: Battle For Atlas è un toys-to-life, ciò vuol dire che i giocatori avranno la possibilità di assemblare modellini di navi spaziali nella vita reale e materializzare la propria navicella all'interno del gioco semplicemente collegando il modellino al controller. Che ne pensate del nuovo titolo a opera di Ubisoft Toronto?