Ben Starr, doppiatore di FF16: 'vorrei doppiare Raziel in Legacy of Kain'

In un'intervista rilasciata a Loose Willis e Miss Terry Box nel corso del fantasmagorico evento SlayStation: The Crystal Ball in London, Ben Starr, il doppiatore di Clive Rosfield in Final Fantasy 16, ha dichiarato che gli piacerebbe doppiare Raziel nel nuovo Legacy of Kain.

L'amato interprete della voce del protagonista del sedicesimo episodio di Final Fantasy ha infatti rivelato di essere un grande fan di Legacy of Kain: Soul Reaver e poco tempo dopo, ai microfoni di IGN, ha dichiarato che gli piacerebbe lavorare a un potenziale remake, remaster o qualsiasi forma di continuazione del franchise.

Il franchise di Legacy of Kain è attualmente nelle mani di Crystal Dynamics, insieme ad altre IP importanti come Tomb Raider, che proprio qualche tempo fa ha lanciato un sondaggio chiedendo ai giocatori cosa vorrebbero vedere nel ritorno di Legacy of Kain.

L'indagine sul web ha chiamato a raccolta oltre 100.000 appassionati, che hanno partecipato al sondaggio e alimentato le proprie speranze di assistere a una rinascita del franchise. Nel caso questo dovesse avvenire, Ben Starr sarebbe lì, disponibile per prestare la sua voce.

Nel frattempo, possiamo continuare a sentirlo nei panni di Clive Rosfield. E chissà che al momento non stia lavorando a un potenziale DLC di Final Fantasy 16 dietro le quinte...mai dire mai.