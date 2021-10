Stars of Blood, tra Star Wars e Beyond Good & Evil: gli artwork del gioco Valve cancellato

In attesa di poter scoprire ogni segreto legato alle caratteristiche di Steam Deck, i videogiocatori possono dare sguardo ad un interessante dietro le quinte legato a Stars of Blood.

Citato per l'ultima volta da Gabe Newell nel corso del 2012, il progetto era stato descritto dal volto di Valve come un gioco con protagonisti dei "pirati spaziali". Quest'ultimo, tuttavia, non ha mai visto la luce, divenuto oggetto di cancellazione da parte del colosso videoludico.

Ora, a distanza di anni, il pubblico ha l'opportunità di dare uno sguardo ad alcuni degli artwork legati al misterioso Stars of Blood. Pur disponibili in rete da diversi anni, questi ultimi hanno attirato l'attenzione degli addetti ai lavori solamente di recente, divenendo rapidamente protagonisti di un rapido passaparola. Decisamente suggestive, le immagini rievocano immaginari che non stonerebbero negli universi di Beyond Good & Evil o Star Wars. Direttamente in calce a questa news, potete osservare alcuni degli artowork emersi sino ad ora: cosa ve ne pare?



Lo stop dei lavori legati a Stars of Blood non è mai stato oggetto di grandi approfondimenti da parte di Valve, così come del resto la successiva cancellazione di In the Valley of Gods, titolo annunciato nel 2017 dal team di Campo Santo, software house autrice di Firewatch acquisita da Valve nel medesimo anno.