Starship Troopers Extermination: la guerra agli insetti spaziali entra in Early Access

Il mare di insetti ed esplosioni di Starship Troopers Extermination inonderà presto i monitor degli appassionati di sparatutto cooperativi. Gli studi Offworld Industries fissano la data di lancio della versione Early Access di questo promettente spin-off della serie sci-fi di Sony Pictures.

La versione in Accesso Anticipation di Extermination consentirà a tutte le reclute della Fanteria dello Spazio di sfidare gli insetti alieni che popolano il pianeta Valaka. Sin dalla partenza della fase Early Access sarà possibile partecipare a lobby multiplayer da 16 giocatori per completare tutta una serie di missioni secondarie e altre attività.

Oltre all'immancabile ultraviolenza che contraddistingue la serie cinematografica, nell'esperienza di gioco di Extermination ci sarà spazio anche per delle missioni a tinte strategiche che vedranno i soldati lavorare in sinergia con le altre reclute per approntare le difese perimetrali, essenziali per la sopravvivenza della propria base in ragione della brutalità degli assalti portati dalle creature nemiche.

Starà ai giocatori decidere la classe di appartenenza tra Assalto, Supporto e Difesa, come pure le sfide da completare e le strutture da costruire in collaborazione con la propria squadra, un approccio free roaming che dovrebbe rendere sempre varia l'esperienza di gioco offerta dal titolo.

La fase Early Access di Starship Troopers Extermination inizierà il 17 maggio su PC (Steam): gli aggiornamenti gratuiti previsti dagli sviluppatori nell'anno di permanenza in Accesso Anticipato sbloccheranno armi aggiuntive, tipologie inedite di aracnidi alieni, nuove opzioni per potenziare le singole classi di soldato, ulteriori mondi da colonizzare ed eventi della community.