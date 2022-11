Starship Troopers Extermination: trailer d'annuncio per il nuovo FPS cooperativo

Nel corso del pomeriggio è stato annunciato ufficialmente Starship Troopers Extermination, un nuovo shooter in soggettiva basato sulla componente cooperativa ed ambientato nello stesso universo del celebre film.

Starship Troopers Extermination prevede partite da 12 giocatori, i quali vengono suddivisi in piccole squadre da quattro che devono organizzarsi all'interno di un'ampia arena al fine di creare le difese contro i pericolosi insetti alieni e fronteggiare la loro avanzata. Ogni utente può decidere quale delle tre classi utilizzare (Assalto, Supporto o Difesa) e nel corso della partita è possibile non solo attaccare i nemici con l'arsenale a disposizione, ma anche innalzare difese come torri, pareti, stazioni per il recupero delle munizioni ed altre strutture edificabili grazie alle risorse reperibili in giro per il pianeta. Inizialmente si potrà giocare in una sola mappa dalle dimensioni considerevoli e all'interno della quale si affronteranno cinque tipologie diverse di insetti spaziali, ai quali se ne aggiungeranno altre nel corso dei mesi.

Il titolo è in sviluppo presso il team Offworld Industries (gli autori di Squad e Beyond the Wire) con la collaborazione di Sony Pictures Consumer Products. Al momento non si conosce la data d'uscita ufficiale del gioco, ma gli sviluppatori hanno confermato che il suo arrivo è previsto nel 2023 con una fase di early access in esclusiva su PC. A questo proposito, potete già aggiungere il gioco alla lista dei desideri tramite la pagina ufficiale su Steam.