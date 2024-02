Starship Troopers guadagna popolarità grazie al successo di Helldivers 2

Il CEO di Arrowhead Game Studios e creative director di Helldivers 2 ha condiviso un messaggio su X nel quale si evidenzia come nell'ultima settimana le visualizzazioni in streaming di Starship Troopers siano aumentate considerevolmente. Il motivo? A quanto pare proprio il grande successo di Helldivers 2.

Starship Troopers è un film Sci-Fi uscito nel 1997 e diventato negli anni un cult, tanto da aver ispirato a sua volta anche dei videogiochi come Starship Troopers Terran Command o Starship Troopers Extermination, solamente per citare i più recenti.

Ma dicevamo del film, quest'ultimo la scorsa settimana è passato dall'essere il 109esimo film più visto in streaming al 45esimo posto della classifica dei contenuti più visti sulle piattaforme digitali. Helldivers 2 condivide alcune somiglianze estetiche con il mondo di Starship Troopers e il design di soldati, mostri, location e astronavi rende chiaramente omaggio alla pellicola del 1997.

Questo a quanto pare è bastato per convincere milioni di persone a recuperare il film per la prima volta o rivedere ancora questo cult del genere. Helldivers 2 sta spaccando tutti i record, lo scorso weekend ha visto oltre 400.000 giocatori connessi e gli sviluppatori stanno lavorando per aumentare la capacità dei server, così da evitare disconnessioni o problemi di lag e matchmaking.