Starship Troopers Terran Command: Slitherine annuncia un nuovo gioco di strategia Sci-Fi

The Aristocrats e Slitherine annunciano ufficialmente Starship Troopers Terran Command, un ambizioso gioco di strategia Sci-Fi per PC ambientato nella violenta dimensione dell'omonimo franchise cinematografico di Sony Pictures.

Il progetto degli autori belgi attinge a piene mani dai romanzi di Robert A. Heinlein e dal film del '97 Starship Troopers Fanteria dello Spazio del regista Paul Verhoeven per farci assistere alla lotta tra la razza umana e gli Arachnid.

Il nostro compito sarà quello di assumere il controllo degli avamposti che delimitano il confine della zona di guerra e di attingere alle risorse forniteci dall'esercito per allestire un campo base in grado di reggere l'urto delle ondate di Arachnid. Gli elementi gestionali che correranno parallelamente alle dinamiche RTS ci permetteranno così di spezzare il ritmo delle battaglie attraverso la costruzione degli insediamenti militari, la ricerca delle tecnologie belliche più avanzate e lo studio del territorio.

Sotto il profilo strettamente contenutistico e ludico, nel titolo troveremo inoltre una campagna principale arricchita da un motore a generazione procedurale, dozzine di tipologie diverse di unità (ciascuna contraddistinta dalle proprie abilità), un albero di tecnologie che promette di essere estremamente ramificato, dei Leader persistenti che evolvono ulteriormente le abilità acquisite dalle truppe e, come l'IP pretente, una massiccia dose di violenza, esplosioni e insetti giganti.

Il lancio di Starship Troopers Terran Command è previsto per il 2020 su PC. In apertura trovate il video di annuncio mentre in calce potete visionare un teaser del gameplay e una prima serie di screenshot, in attesa dell'apertura dei preordini su Steam e altri marketplace digitali.