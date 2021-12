Starship Troopers Terran Command: gameplay e colonna sonora dell'RTS nel nuovo video

Le fucine digitali di Slitherine sfornano un interessante video su Starship Troopers Terran Command accompagnato da alcune scene di gameplay inedite e da un'intervista a Kejero, il compositore dello strategico ambientato nella dimensione sci-fi del franchise cinematografico di Sony Pictures.

La nuova esperienza RTS di Slitherine sarà firmata da The Aristocrats, una software house belga che trarrà profondamente spunto dal film del '97 Starship Troopers per calarci al comando della temeraria Fanteria dello Spazio.

Il compito affidato agli appassionati del genere sarà quello di assumere il controllo della testa di ponte dell'assalto umano agli Arachnid: su ispirazione dei romanzi di Robert A. Heinlein e, ovviamente, del kolossal hollywoodiano diretto da Paul Verhoeven, l'esperienza di gioco promessa da Terran Command sarà particolarmente cruda.

Parallele e complementari alle sanguinose battaglie contro gli Arachnid ci saranno le attività gestionali incentrate sulla costruzione degli insediamenti militari: nel titolo ci sarà spazio per una campagna principale ambientata in enormi mappe create da un sistema a generazione procedurale, con missioni studiate per garantire l'utilizzo di diverse tipologie di unità e lo sblocco di decine di tecnologie belliche.

La commercializzazione di Starship Troopers Terran Command è prevista nel 2022 in esclusiva su PC. Se volete saperne di più su questo progetto, vi rimandiamo al nostro speciale sul gameplay dello strategico Starship Troopers Terran Command.