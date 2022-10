PRESS START: tutto pronto per la prima Student Conference di IIDEA

A margine dei Video Game Student Awards presentati da Alessandro Bruni, PRESS START e IIDEA stanno per dare ufficialmente il via alla prima Student Conference al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

A partire dalle ore 10:30 di domani, venerdì 7 ottobre, partirà ufficialmente la prima Student Conference organizzata da PRESS START e IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria dei videeogiochi in Italia. La prima conferenza ha già fatto registrare il sold out, in funzione dell'interesse suscitato dai panel che si terranno in questi due giorni ricchi di incontri e ospiti di livello. La prima edizione dell'evento avrà un formato ibrido in presenza e online: sarà perciò possibile seguire i panel e la cerimonia di premiazione dei Video Game Student Awards in streaming sul canale Twitch dell’evento.

L'evento nasce dalla volontà e dall'impegno del gruppo di aziende che, insieme a IIDEA, hanno creato una piattaforma di incontro e formazione per i futuri professionisti dell'industria dei videogiochi: tra le aziende coinvolte nell'iniziativa, è impossibile non citare 34BigThings, Milestone, Nacon Studio Milan, Reply Game Studios, Ubisoft Milan e Unreal Engine.

Tornando alla Student Conference di PRESS START e IIDEA, ricordiamo che i lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Luisa Bixio, Vice Presidente di IIDEA e Luca Roncella, Responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo e con un’introduzione di Andrea Dresseno, curatore di PRESS START. La giornata inaugurale dell'evento si chiuderà con la cerimonia di premiazione dei Video Game Student Awards, nel corso della quale verranno assegnati i riconoscimenti per i videogiochi finalisti nei premi Fresco Award, Luna Award e Strano Award.