Quali sono gli Starter di Leggende Pokémon Arceus?

Come vuole la tradizione della serie targata Game Freak, anche Leggende Pokémon: Arceus non esiterà a sottoporvi la scelta più cruciale per qualsiasi allenatore alle prime armi. In attesa di quel momento, nel quale dovrete selezionare un primo compagno di viaggio, scopriamo quali saranno le tre opzioni a vostra disposizione.

Cyndaquil

Tipo : Fuoco

: Fuoco Categoria : Pokémon Fuocotopo

: Pokémon Fuocotopo Generazione : seconda

: seconda Regione d’origine: Johto

Introdotto per la prima volta in Pokémon Oro e Argento, si tratta del primo Starter ad essere basato su un mammifero. Cyndaquil è in grado di difendersi grazie alle fiamme che sprigiona dal dorso, che si fanno più o meno intense a seconda del suo umore.

Oshawott

Tipo : Acqua

: Acqua Categoria : Pokémon Lontra

: Pokémon Lontra Generazione : quinta

: quinta Regione d’origine: Unima

Caratterizzato dalla particolare conchiglia di cheratina con la quale può difendersi in caso di pericolo, Oshawott è sempre stato il Pokémon dal più basso valore di esperienza base. A compensare questo difetto, un coraggio tale da renderlo predisposto alla battaglia.

Rowlet

Tipo : Erba/Volante

: Erba/Volante Categoria : Pokémon Aliderba

: Pokémon Aliderba Generazione : settima

: settima Regione d’origine: Alola

Simile a un gufo, questo mostro è in grado di sfruttare l’eccellente visione notturna per attaccare i nemici ignari della sua presenza. A renderlo un ottimo cavallo su cui puntare, il fatto che tra i Pokémon iniziali di stadio base risulta essere quello con il maggior numero di PS.

In aggiunta ai partner tascabili coi quali potersi approcciare a Hisui, sulle pagine di Everyeye.it potete trovare una corposa anteprima di Leggende Pokémon Arceus. Inoltre, aspettando il suo debutto fissato per il 28 gennaio 2022, potete scoprire come ottenere Darkrai e Shaymin in Leggende Pokémon Arceus.