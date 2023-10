Stasera giochiamo a Marvel's Spider-Man 2 con Jacopo Calatroni, voce di Peter Parker

Stasera a partire dalle 21:00 appuntamento speciale sul canale Twitch di Everyeye.it per una diretta interamente dedicata a Marvel's Spider-Man 2, in compagnia di un ospite speciale che ha accettato con gioia il nostro invito: parliamo di Jacopo Calatroni, voce italiana di Peter Parker nel nuovo gioco Insomniac.

Con Jacopo parleremo non solo del suo lavoro di doppiatore ma anche dei retroscena del doppiaggio di Peter Parker e di altri aspetti della produzione, inoltre ne approfitteremo per giocare con Marvel's Spider-Man 2 insieme a lui, per una sessione di gameplay in compagnia della voce italiana di Peter Parker nei videogiochi.

Se non volete perdervi questa trasmissione vi basterà sintonizzarvi su Twitch dalle 21:00 di lunedì 23 ottobre per una serata a tema Marvel's Spider-Man 2, indubbiamente uno dei videogiochi più caldi del momento, disponibile dal 20 ottobre scorso solo su PS5.

Jacopo Calatroni non è una presenza nuova su Everyeye.it: lo abbiamo intervistato nel 2019 pochi mesi dopo il lancio del primo Marvel's Spider-Man 2, non potevamo dunque esimerci dall'interrogarlo nuovamente adesso che il sequel del gioco Insomniac è arrivato nei negozi.