State of Decay 2: 30 minuti di gameplay su Xbox One X in 4K e 60 fps

GameInformer USA ha pubblicato un nuovo video gameplay di State of Decay 2 della durata di 28 minuti, registrato su Xbox One X in 4K e 60 fps. Il filmato permette di dare uno sguardo al nuovo survival game di Undead Labs, in arrivo il 22 maggio.

Rispetto al predecessore, State of Decay 2 offre nuove ambientazioni, nemici inediti e un maggior numero di variabili per il gameplay: nel video, i redattori di GameInformer USA pongono l'accento sull'esplorazione, sugli scontri con gli zombi, sulle fasi stealth e sull'esplorazione della mappa a piedi e a bordo di veicoli.

State of Decay 2 è atteso su Xbox One e Windows 10 il prossimo 22 maggio, il gioco sarà disponibile sin dal day one nel catalogo Xbox Game Pass, giocabile a costo zero da tutti gli abbonati al servizio. Al momento non è chiaro se il titolo verrà pubblicato anche su Steam o solo su Windows Store, i possessori di Xbox potranno invece acquistare anche la Collector's Edition che include il gioco con custodia Steelbook, stand a forma di cervello, maschera zombie, chiavetta USB e spilla, tutto al prezzo di 69.99 dollari.