State of Decay 2: alcuni rivenditori inglesi hanno abbassato il prezzo del gioco

è ancora privo di una data di lancio e proprio per questo stupisce la decisione di alcuni rivenditori inglesi di abbassare il prezzo del gioco, probabilmente per favorire e incentivare i preordini.

Amazon UK e GAME hanno deciso di vendere il gioco a 24.99 sterline contro il normale prezzo di listino fissato a 39.99/49.99 sterline. Nessuna motivazione sul price cut, apparentemente limitato al solo Regno Unito e valido esclusivamente nei negozi citati.

Non sappiamo se si tratti di una precisa scelta di Microsoft, o magari di un errore tecnico. Non è escluso che le due catene abbiano voluto incentivare i preordini deella versione fisica tagliandone il prezzo, ricordiamo infatti che State of Decay 2 sarà disponibile sin dal day one per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.