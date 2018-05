State of Decay 2: aperte le iscrizioni per la Technical Beta su PC e Xbox One

Undead Labs ha annunciato l'apertura delle iscrizioni alla Technical Beta di State of Decay 2 su Windows 10 e Xbox One. Nel momento in cui scriviamo, l'iscrizione risulta ancora disponibile per gli utenti PC mentre gli slot a disposizione su Xbox sembrano essere già esauriti.

Gli interessati possono registrarsi sul sito di Undead Labs con il proprio account Xbox LIVE, in seguito sarà necessario rispondere ad alcune domande sulla propria configurazione e caricare il file DXDiag.

Undead Labs fa sapere come l'iscrizione non garantisca automaticamente l'accesso alla Technical Beta, ricordiamo che la fase di test a numero chiuso è ancora priva di una data di partenza, inoltre i contenuti non sono noti, ma trattandosi di una Beta Tecnica è probabile che l'obiettivo sia quello di mettere sotto stress i server dell'infrastruttura online.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 22 maggio su Xbox One e Windows 10, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di State of Decay 2.