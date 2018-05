State of Decay 2: bug e problemi tecnici verranno risolti prima del lancio

Recentemente la stampa internazionale ha avuto modo di provare State of Decay 2, segnalando la presenza di alcuni bug e problemi tecnici che potrebbero influire sull'esperienza di gioco. Undead Labs ha però voluto tranquillizzare tutti, confermando che le problematiche in questione verranno risolte prima del lancio.

Ai microfoni di Metro UK il Director Designer Brian Forge fa sapere che "La build provata, la stessa disponibile per la Beta Tecnica, non è recentissima. Stiamo lavorando per correggere tutti i bug conosciuti prima del lancio. I giochi di questo tipo hanno migliaia di problemi che devono essere assolutamente risolvere, e lo faremo prima del lancio, assicurato."

State of Decay 2 è atteso per il 22 maggio su Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Windows 10, con supporto Cross-Platform e compatibilità Xbox Play Anywhere. Il gioco di Undead Labs sarà disponibile gratis sin dal lancio per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Nelle scorse ore, lo studio ha aperto le registrazioni per la Beta Tecnica in programma prima del lancio, al momento gli slot per la prova su Xbox One sono terminati mentre sono ancora disponibili ticket per il test su PC.