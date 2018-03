State of Decay 2: confermato il supporto 4K e HDR su Xbox One X

Jeff Strain, studio head died executive producer di State of Decay 2 , ha parlato dei miglioramenti tecnici di cui potrà giovare il gioco su, a partire dalla risoluzione 4K, dal frame rate e dal supporto all'HDR.

"Grazie alle capacità di Xbox One X possiamo offrire diversi miglioramenti notevoli per il comparto visivo. La memoria extra e la grande capacità di elaborazione ci permettono di gestire un frame rate più stabile e di osare di più con le texture ad alta risoluzione. All'interno del gioco le differenze si notano a vista d'occhio: la vegetazione più folta, le ombre più dettagliate, il sistema di illuminazione, i modelli poligonali dei personaggi.

Il mondo di gioco stesso apparirà più vivo e credibile, ancora più vibrante e verosimile. Ovviamente, State of Decay 2 girerà a 4K su Xbox One X, con tanto di supporto all'HDR, per la felicità di tutti i nostri fan." dichiara Jeff Strain di Undead Labs ai microfoni di IGN.com.

Ricordiamo che State of Decay 2 sarà disponibile a partire dal 22 maggio su Xbox One e PC, con la possibilità di acquistare una speciale Collector's Edition.