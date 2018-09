State of Decay 2: il DLC Daybreak Pack è disponibile per l'acquisto, ecco tutte le novità

Daybreak Pack, il nuovo DLC di State of Decay 2, è adesso disponibile per l'acquisto su PC e Xbox One al prezzo di 9.99 euro. Per celebrare l'evento, microsoft ha pubblicato un trailer di lancio in cui ci viene mostrata la nuova modalità inclusa nel pacchetto.

Il Daybreak Pack di State of Decay 2 introduce una nuova modalità cooperativa da affrontare assieme a un massimo di tre compagni di squadra. I giocatori indosseranno i panni di un soldato dell'Artiglio Rosso in possesso di armamenti di alto livello. Il vostro obiettivo sarà difendere la vostra base dalle ondate di zombie incessanti, per dare a un tecnico il tempo necessario per riparare una stazione di trasmissione satellitare compromessa. Durante la battaglia, riceverete consegne di rifornimenti che vi garantiranno armi sempre più potenti. Più tempo riuscirete a resistere, maggiori saranno le ricompense che riceverete. Fra le altre novità del DLC troviamo nuove armi, attrezzature e colossi infetti e più di venti nuovi obiettivi per un totale di 250 Punti giocatore.

Lasciandovi alla visone del filmato in apertura, ricordiamo ai lettori di Everyeye che State of Decay 2 è disponibile su PC e Xbox One e che, come tutte le esclusive Microsoft, è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.