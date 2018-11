State of Decay 2: il DLC gratuito Zedhunter è disponibile su PC e Xbox One

Come promessoci dal palco dell'X018 Fan Fest di Città del Messico, gli autori statunitensi di Undead Labs e Microsoft provvedono ad aggiornare le versioni PC di State of Decay 2 per introdurre i contenuti aggiuntivi gratuiti dell'espansione Zedhunter.

Il nuovo pacchetto aggiuntivo di State of Decay 2 promette di arricchire l'esperienza di gioco del titolo e fare la felicità degli appassionati di survival horror a mondo aperto con la Balestra Potente, un'arma che risulta essere letale sia dalla corta che dalla lunga distanza grazie alla silenziosità dei dardi scagliati e alla possibilità di migliorarne le statistiche con l'ausilio di innesti modulari.

Oltre alla Balestra Potente, l'aggiornamento dedicato all'espansione Zedhunter porta in dote nuove strutture per gli accampamenti, oggetti consumabili, una nutrita selezione di armi bianche e da mischia, materiali da costruzione disseminati nelle aree strategiche dell'enorme mappa di gioco e tante migliorie legate alle meccaniche di gameplay, al sistema di combattimento, alle animazioni e alle dinamiche ruolistiche basate sulla gestione del proprio gruppo di sopravvissuti.

Il DLC Zedhunter di State of Decay 2 è perciò disponibile in via del tutto gratuita su PC e Xbox One a prescindere dall'edizione acquistata compresi gli utenti che hanno potuto ottenere il titolo tramite il catalogo digitale accessibile agli abbonati a Xbox Game Pass. Nel corso del 2019, i ragazzi di Undead Labs hanno già confermato la volontà di supportare attivamente la community con aggiornamenti costanti e pacchetti di espansione con cui ampliare ulteriormente il ventaglio di opzioni di gioco a disposizione dei cacciatori di zombie.

Per tutta la durata delle promozioni Microsoft del Black Friday, State of Decay 2 può essere acquistato al prezzo di 19,49%, con uno sconto di 10,50€ per gli utenti abbonati a Xbox Live Gold.