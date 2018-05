State of Decay 2: due trailer in live action ci raccontano la dura vita dei sopravvissuti

Microsoft ha da poco pubblicato due trailer in live action di State of Decay 2 in cui ci vengono raccontate le sofferenze dei sopravvissuti all'epidemia zombie, ogni giorno in bilico fra la vita e la morte.

Il primo ci narra le vicende di un'infermiera che prova con ogni mezzo a prendersi cura della sua comunità, mentre il secondo è un video diario di un ex allenatore di pallacanestro ormai anziano, visto dalle altre persone del suo gruppo come una guida e fonte di ispirazione.

Ricordiamo che State of Decay 2 sarà disponibile su Xbox One e PC (via Windows Store) a partire dal 22 maggio. Come ogni altra esclusiva Microsoft, il gioco entrerà a far parte del catalogo di Xbox Game Pass fin dal giorno del lancio. Di recente sono stati rivelati i requisiti minimi e consigliati dell'edizione PC, che trovate di seguito:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 (Architettura x64, X64)DirectX Versione 11Memoria RAM: 8 GBMemoria video: 2 GBProcessore: AMD FX-6300 | Intel i5-2500 @ 2.7GHzGrafica: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7870

Consigliati

Sistema operativo Windows 10 (Architettura x64, X64)DirectX Versione 11Memoria: 16 GBMemoria video: 4 GBProcessore: AMD FX-8350 | i5 4570 @ 3.2 GHzGrafica: NVIDIA GeForce GTX 960 | AMD Radeon R9 380